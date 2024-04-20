По всей территории Украины звучит воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог минцифры страны.

До этого в шести областях Украины объявили воздушную тревогу.

В 10:04 (мск) сирены раздались в Сумской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях. Через минуту воздушная тревога была объявлена в Николаевской области.

Кроме того, воздушная тревога действовала в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

19 марта на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.