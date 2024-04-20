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В Ханты-Мансийке водитель автобуса сломал руку девочке, зажав ее дверьми

В ХМАО СК проверит обстоятельства травмирования ребенка в автобусе

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В Ханты-Мансийске проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки в общественном транспорте, ребенок получил перелом руки. Об этом сообщает информационный центр СК России.

В Следственный комитет обратилась мать несовершеннолетней девочки, женщина заявила, что ее дочь получила травму из-за невнимательности водителя автобуса. Ребенок садился в транспорт на остановке, из-за образовавшейся давки девочка не смогла пройти в салон автобуса. Водитель, не убедившись в том, что все пассажиры вошли, начал движение.

Школьнице зажало руку дверьми, ребенок получил перелом. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО доклад о ее результатах.

До этого сообщалось о том, что в Петербурге четырехлетний мальчик пострадал в автобусе. Ребенок вместе с родителями садился в автобус, когда ему зажало руку в механизме во время открытия дверей. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он был доставлен в детскую больницу, где у него диагностировали закрытый перелом нижней трети правой лучевой кости.

Ранее в Сыктывкаре пятилетнему мальчику зажало голову дверью автобуса.

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