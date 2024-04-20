Беременная женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

Беременная женщина погибла, еще три человека пострадали в результате обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он заявил, что женщину ранило осколком снаряда. Она была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ни мать, ни ребенка.

Гладков добавил, что среди пострадавших есть три человека.

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«По повреждениям. Осколками выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях и 2 легковых автомобилях. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.

Днем 20 апреля сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик в Белгородской области.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино кассетными снарядами.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать регионы России воздушными шарами.