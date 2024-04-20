Девушки погрели руки на Вечном огне, матерясь и снимая это на видео

В Абакане девушки залезли на Вечный огонь и погрели на нем руки, матерясь и снимая это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал »Абакан 24 Новости».

По информации Telegram-канала, о произошедшем стало известно из социальных сетей. Там появилось видео, на котором несколько девушек, находясь в Парке Победы Абакана, залезают на Вечный огонь, чтобы погреть руки.

При этом они нецензурно выражаются, комментируя свои действия, и снимают происходящее на видео. Одна из девушек также высказала намерение забрать себе оставленные у мемориала гвоздики.

До этого в Невинномысске спортсмены прошлись по Вечному огню, грея об него ноги. Один из молодых людей водил обувью по огню. По данным источника, кто-то плюнул в мемориал. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из молодых людей, остальных ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в Севастополе приезжий справил нужду в Вечный огонь.