Кремль назвал большой трагедией гибель военкора «Известий» Еремина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семена Еремина, это большая трагедия», — заявил представитель Кремля.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно делают своими целями российских журналистов.

«Это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте», — подчеркнул Песков.

Накануне стало известно о гибели военного корреспондента Семена Еремина в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Впоследствии стало известно, что Еремин умер в результате удара украинского FPV-дрона по месту его нахождения на Запорожском направлении. БПЛА сбросил взрывное устройство, при детонации которого мужчина получил серьезные ранения.

Ранее в ООН призвали расследовать убийство военного корреспондента газеты «Известия».