Путин поручил провести фестиваль томата в Ставропольском крае

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать фестиваль томата на территории Ставропольского края. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В марте глава государства побывал в регионе в рамках рабочего визита. По итогам поездки российский лидер составил список поручений для руководства Ставропольского края.

«При поддержке Минсельхоза России организовать проведение на территории Ставропольского края фестиваля томата», — говорится в одном из пунктов документа.

Ответственным за исполнение поручений был назначен губернатор региона Владимир Владимиров. При этом доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 июня текущего года.

5 марта Путин провел встречу с аграриями из Ставропольского края. Во время мероприятия президенту РФ предложили организовать в регионе фестиваль томата, который может помочь привлечь людей и повысить потребление этого овоща в стране.

Глава государства поддержал идею. В то же время он обратил внимание на необходимость повышать не только потребление, но и предложение на рынке. В противном случае Москве придется обращаться к зарубежным партнерам и просить их поставлять томаты на российскую территорию.

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