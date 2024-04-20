Работница почты потратила полмиллиона рублей пенсий и сиротских пособий на онлайн-игры

В Красноярском крае работницу почты заподозрили в растрате чужих пенсий и сиротских пособий на онлайн-игры. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, с заявлением о недостаче наличных в отделении почты поселка Волочанка обратился начальник Норильского почтамта. Он сообщил, что в населенном пункте также не были выплачены компенсации, пенсии и средства на содержание детей-сирот.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку. По версии полицейских, 32-летняя сотрудница почты присвоила себе указанные средства на общую сумму более 490 тысяч рублей, а затем потратила их на онлайн-игры.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотруднице почты грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Северной Осетии сотрудница почты украла 1,7 млн рублей пенсий жителей Беслана.