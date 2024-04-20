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Пособницу террориста-диверсанта задержали в Дагестане

Shot: в Дагестане задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Шаляпина

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Владимир Песня/РИА Новости

В Дагестане представителями силовых структур была задержана 48-летняя пособница террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе с тремя другими членами банды в июле 2014 года расправился над полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанную зовут Липа. Женщину обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании с 2014 по 2015 год. По данным следствия, в этот период времени она поставляла продукты питания главарю террористической группировки «Кизилюртовская» Шаляпину. В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело. Липе грозит наказание в виде заключения в тюрьму сроком на 15 лет.

В этот отрезок времени участники незаконного формирования организовали нападение на Салимгереева. Террористы-диверсанты ворвались в дом офицера в городе Кизилюрте и обезглавили его. Четверых злоумышленников уничтожили во время проведения различных контртеррористических операций.

До этого сообщалось, что следователи провели обыск в квартире блогера-феминистки Залины Маршенкуловой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма.

Ранее в МИД Таджикистана заявили, что терроризм не должен ассоциироваться с национальностью.

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