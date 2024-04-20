В Кемеровской области приостановила работу котельная из-за паводка

Работа городской котельной приостановлена из-за паводка в городе Таштагол в Кемеровской области, тепло и горячая вода не подаются. Об этом сообщил глава района Андрей Орлов своем Telegram-канале.

«На городскую котельную поступает вода, не соответствующая требованиям — показатели мутности и цветности выше нормы. Чтобы сохранить технологическое котельное оборудование, решено приостановить его работу», – написал он.

Орлов отметил, что временно прекратится теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей.

По его словам, при восстановлении качества воды котельную вернут в штатный режим работы.

19 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка.

До этого стало известно, что за ночь уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см и составил 1074 см. Куренков говорил, что подготовка руководства и экстренных служб Курганской области к надвигающимся паводкам является качественной. Куренков сообщал, что волна паводка прошла Оренбург и Орск, уровень воды в городах пошел на спад. При этом отмечалось, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Кургане.

Ранее в МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.