В Балашихе застрелили в упор владельца универсама

В Балашихе киллер застрелил в упор владельца универсама. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В мужчину выстрелили пять раз. Он скончался на месте. Сообщается, что убийца поджидал жертву около магазина на улице Свердлова и подбежал к нему после того, как тот подъехал на автомобиле.

По данным РИА Новости, сообщение об убийстве поступило в МВД около 8:10 по мск. Мужчине был 61 год. Сообщается, что полиция проводит расследование инцидента с целью установления личности и задержания преступника.

До этого неизвестный в упор выстрелил в мужчину с детьми у гимназии в Петербурге и промахнулся.

Как рассказали собеседники издания, злоумышленник подошел к мужчине сзади и, пока тот помогал детям высаживаться из автомобиля, выстрелил в него и скрылся. Стрелок использовал пистолет Макарова. На месте происшествия полицейские нашли одну 9-миллиметровую гильзу от этого оружия.

Ранее на свободу вышел один из самых известных киллеров 90-х Пронин.