Воздушная тревога объявлена в Киеве

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, тревога объявлена в соседней Винницкой области.
Также в 10:04 (мск) сирены заработали в Сумской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях. В 10:05 (мск) воздушную тревогу объявили в Николаевской области. Тревога действует и в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что в Днепре произошел сильный взрыв.
До этого издание «Общественное» сообщило, что в городе Сумы на севере Украины произошли два взрыва. Взрывы случились с промежутком в несколько минут. В Сумской области действовала воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.
Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.