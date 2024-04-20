Воздушная тревога объявлена в Киеве

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Кроме того, тревога объявлена в соседней Винницкой области.

Также в 10:04 (мск) сирены заработали в Сумской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях. В 10:05 (мск) воздушную тревогу объявили в Николаевской области. Тревога действует и в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что в Днепре произошел сильный взрыв.

До этого издание «Общественное» сообщило, что в городе Сумы на севере Украины произошли два взрыва. Взрывы случились с промежутком в несколько минут. В Сумской области действовала воздушная тревога.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.