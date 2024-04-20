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Школьница жестоко избила девушку-подростка из-за оскорбления

В Воронеже на территории школы жестоко избили девушку-подростка

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Телеграм-канал «Мой и твой Воронеж»

В Воронеже школьница жестоко избила девушку-подростка из-за оскорбления. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Подгорное. На кадрах с места происшествия видно, как три девушки-подростка разговаривают, а потом одна бьет другую рукой по лицу. Затем получившая удар школьница разворачивается и пытается уйти, однако на нее со спины набрасывается другая несовершеннолетняя и начинает избивать. В заключении агрессорша с размаха пинает лежащую на земле.

За всем происходящим наблюдала толпа подростков и снимала избиение на камеру. Предварительно, причиной произошедшего могло стать оскорбление.

После произошедшего избитая девушка-подросток попала в больницу, ее госпитализировали с сотрясением мозга. Более точной информации о ее состоянии не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее в Подмосковье неизвестный напал с бутылкой на девушку и избил.

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