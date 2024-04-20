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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

В 10:04 (мск) сирены раздались в Сумской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях. Через минуту воздушная тревога была объявлена в Николаевской области.

Кроме того, воздушная тревога в данный момент действует в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

В это же время украинское издание «Страна.ua» сообщает, что в Днепре произошел сильный взрыв.

До этого издание «Общественное» сообщило, что в городе Сумы на севере Украины произошли два взрыва. Взрывы случились с промежутком в несколько минут. В Сумской области действовала воздушная тревога.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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