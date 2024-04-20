Вода ушла из тысячи домов в РФ

Число подтопленных домов в РФ вновь сократилось — на 1060 — и составило 16 258. Об этом пишет ТАСС.

«На утро 20 апреля в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах их число составило 16 258... Также стало меньше подтопленных приусадебных участков — на 1245, их количество составило 31 141», — сообщили в агентстве.

Под водой остаются 83 низководных моста и 92 участка автомобильных дорог. Наиболее серьезное улучшение ситуации наблюдается в Оренбургской области.

До этого МЧС сообщило, что пик паводка на реке Тобол в Кургане сформируется в течение двух-трех дней. При этом в ведомстве уточнили, что на иных участках наблюдения гидрологическая обстановка пока спокойная.

19 апреля уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана превысил исторический максимум на шесть сантиметров. По состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) этот показатель составил 1012 см.

Ранее имам спас троих детей из машины, которая ушла под лед в Челябинской области.