Мужчина совершил суицид у здания суда в США

Врачам не удалось спасти Макса Азарелло, совершившего попытку суицида у здания суда в Нью-Йорке. Об этом пишет The New York Post.

Мужчина являлся сторонником теории заговора и перед попыткой публичного суицида разбросал стопку брошюр со ссылкой на свою статью на Substack, в которой заявил, что правительство США готовится к «апокалиптическому фашистскому мировому перевороту». Ему было 37 лет.

До этого сообщалось, что в Нью-Йорке мужчина совершил попытку суицида возле суда, где идет слушание по делу бывшего президента США Дональда Трампа.

В суде Нью-Йорка проходит четвертое заседание по делу о выплате Трампом $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Коэн платил Дэниэлс из своего кармана, но затем получил эти деньги обратно от Trump Organization под предлогом платы за несуществующие судебные издержки. О том, чем может обернуться для Трампа судебный процесс, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.