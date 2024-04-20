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Российская пенсионерка примеряла нижнее белье и сбежала в нем из магазина

В Карелии пенсионерка пыталась сбежать из магазина в неоплаченном нижнем белье

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thesun.co.uk

В Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая пыталась украсть одежду из гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 19 апреля в одном из гипермаркетов Петрозаводска, пожилая женщина выбирала в торговом зале нижнее белье и одежду. Она зашла в примерочную, надела товары на себя и попыталась скрыться. Воровку заметили сотрудники магазина, они вызвали наряд Росгвардии.

Подозреваемую в краже удалось задержать, ей оказалась 60-летняя местная жительница, пенсионерку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого сообщалось, что на Кубани воры украли из частного дома вещи, пока хозяйка спала. Женщина не заперла входную дверь, двое злоумышленников похитили наличность из ее сумки, ноутбук и золотое кольцо. Затем воры забрали ключ от автомобиля BMW, припаркованного во дворе, и скрылись на нем с места происшествия. Подозреваемых задержали и избрали им меру пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Ранее взрослый внук обворовал деда и потребовал деньги у бабушки, угрожая ей ножом.

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