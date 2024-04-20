Россиянин поссорился с соседкой и пытался сжечь ее во дворе дома

В Тракторозаводском районе Волгоградской области местный житель обвиняется в покушении на соседку, мужчина пытался сжечь женщину из-за ссоры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 18 апреля 57-летний житель одного из СНТ под Волгоградом поссорился с соседкой. В ходе конфликта пьяный россиянин облил 46-летнюю женщину горючей жидкостью и поджег.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали с обширным ожогами, за ее жизнь борются врачи. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о покушении, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тюменской области осудили местную жительницу, которая пыталась сжечь дом соседки. Жительница села Гладилово распивала спиртные напитки вместе с соседкой в ее доме, в какой-то момент между женщинами возникла ссора. Обвиняемая пошла к себе домой, налила из канистры в ковш бензина, облила стену дома подруги и пыталась его поджечь. Планам злоумышленницы помешал ветер, который сбивал пламя зажигалки. Действия сельчанки заметили соседи и вызвали полицию.

Ранее челябинский таксист попытался сжечь жену вместе со зданием администрации.