Ракетную опасность над Белгородом и пригородом отменили

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отмене ракетной тревоги в Белгороде и Белгородском районе. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Ракетная опасность в городе была объявлена с 7:21 до 7:37 по мск.

Вечером 19 апреля власти Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских дронов в небе над регионом.

По данным ведомства, российские системы противовоздушной обороны (БПЛА) сбили беспилотники в промежутке с 21:00 до 22:00 мск. Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ночью 20 апреля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на село Пороз, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате два мирных жителя получили серьезные ранения.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.