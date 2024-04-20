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Россиянка полгода истязала 11-летнюю дочь

В Волгограде будут судить мать, истязавшую 11-летнюю дочь

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Depositphotos

В Волгограде в суд направлено дело о истязании несовершеннолетней девочки, ребенка более полугода избивала мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась тетя 11-летней школьницы. Жительница Саратовской области забрала племянницу в гости на каникулы и обнаружила на теле ребенка многочисленные синяки и открытую рану в области предплечья.

Девочка рассказала родственнице, что более полугола подвергается избиениям. Как установили следователи, побои ребенку наносила мать, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о истязании, в ходе расследования россиянка частично признала свою вину. Материалы дела направлены в суд, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Камчатке суд вынес приговор 44-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, которого обвиняли в истязании детей сожительницы. Мужчина систематические избивал пасынков 2013 и 2014 годов рождения, лишал их еды и сна, а также другими способами издевался над ними. Свои действия мотивировал воспитательными целями.

Ранее на Кубани муж и жена били детей металлическими прутьями, лишали еды и оставляли без одежды на холоде.

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