Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник угольного предприятия «инвестировал» в мошенников 5 млн рублей

Житель Кузбасса решил заработать на инвестициях и лишился 5 млн рублей

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Междуреченске сотрудник угольного предприятия решил приумножить свой капитал и остался без накоплений. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

65-летний житель Междуреченска, электрослесарь одного из угольных предприятий, увидел в сети рекламу, которая предлагала легкий способ заработка. Он отправил сообщение по указанному в объявлении телефону. С россиянином связался неизвестный, который представился менеджером по инвестициям.

В ходе общения с пожилым человеком аферист убедил его начать зарабатывать, покупая драгоценные металлы и валюту. По указанию мошенника горожанин перечислил на указанные ему счета 5 млн рублей. А когда «консультант» перестал выходить на связь, понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Красноярске педагог школы лишилась 3 млн рублей после общения с мошенниками. Аферисты сообщили россиянке, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит, а украденную сумму отправить за границу. Чтобы избежать уголовного наказания, женщине предложили поучаствовать в «секретной операции» по поимке мошенников.

Ранее в Петербурге мошенники заставили пенсионерку продать квартиру и отдать им 5,3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами