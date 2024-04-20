Сотрудник угольного предприятия «инвестировал» в мошенников 5 млн рублей

В Междуреченске сотрудник угольного предприятия решил приумножить свой капитал и остался без накоплений. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

65-летний житель Междуреченска, электрослесарь одного из угольных предприятий, увидел в сети рекламу, которая предлагала легкий способ заработка. Он отправил сообщение по указанному в объявлении телефону. С россиянином связался неизвестный, который представился менеджером по инвестициям.

В ходе общения с пожилым человеком аферист убедил его начать зарабатывать, покупая драгоценные металлы и валюту. По указанию мошенника горожанин перечислил на указанные ему счета 5 млн рублей. А когда «консультант» перестал выходить на связь, понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Красноярске педагог школы лишилась 3 млн рублей после общения с мошенниками. Аферисты сообщили россиянке, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит, а украденную сумму отправить за границу. Чтобы избежать уголовного наказания, женщине предложили поучаствовать в «секретной операции» по поимке мошенников.

Ранее в Петербурге мошенники заставили пенсионерку продать квартиру и отдать им 5,3 млн рублей.