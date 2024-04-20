Россиянин высылал интимные фото семилетней девочке и заманивал ее к себе домой

В Томске задержали местного жителя, который познакомился в сети с семилетней девочкой, он высылал ребенку интимные фото и заманивал к себе в гости. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратились родители семилетней девочки, они рассказали, что их дочь растлевал в сети незнакомец. Мужчина присылал ребенку неприличные фотографии и звал ее к себе в гости под предлогом поиграть в лото.

От лица ребенка в переписку с мужчиной вступила сотрудница полиции, злоумышленник сообщил ей свой домашний адрес, мужчину задержали, им оказался ранее не судимый 26-летний житель Томска.

Из жилища молодого человека полицейские изъяли два смартфона и персональный компьютер, через которые, как оказалось, он вел переписки аналогичного характера еще с несколькими несовершеннолетними. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Иркутске задержали мужчину, который совращал и заманивал к себе домой несовершеннолетних. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях, его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге водителя задержали за хранение детского порно.