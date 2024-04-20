У Курильских островов произошли два землетрясения

Два землетрясения произошли около побережья Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

Она отметила, что магнитуда подземных толчков в обоих случаях составила 4,7. При этом первое землетрясение было зафиксировано в 7:59 по местному времени (19 апреля в 23:59 мск).

«Эпицентр находился в Тихом океане в 110 км южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 36 км», — уточнила эксперт.

По словам Семеновой, примерно через час в акватории Тихого океана произошло еще одно землетрясение. Его эпицентр находился в 59 км юго-восточнее населенного пункта Головнино. Последний расположен на острове Кунашир.

В конце специалист обратила внимание, что в момент землетрясений жители островов Кунашир и Шикотан могли ощутить подземные толчки. Их сила достигала отметки в два-три балла.

17 апреля в проливе Бунго между японскими островами Сикоку и Кюсю произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,4. Позже стало известно, что в результате природного катаклизма пострадали восемь человек.

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