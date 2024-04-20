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В России вновь вырос спрос на майские путешествия

«Ъ»: спрос россиян на праздничные поездки вернулся к росту

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Антон Белицкий/РИА «Новости»

Спрос россиян на праздничные поездки вернулся к росту с приближением майских праздников. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на туроператоров.

«Это может говорить о том, что туристов стали привлекать новые направления внутри страны и в целом они стали посмелее после двух лет военной спецоперации, когда россияне опасались путешествовать по югу страны», — сообщили в сервисе бронирования отелей «Твил.ру».

Тем не менее, предпочтения путешественников заметно изменились — Москва и Санкт-Петербург потеряли значительную долю среди всех направлений, зато вырос интерес к городам Золотого кольца, побережью Калининградской области и курортам Кавказских Минеральных вод и Приэльбрусья.

Одной из причин падения популярности столиц стала неустойчивая весенняя погода.

До этого психолог посоветовала людям с сидячей работой выбирать активные увлечения.

Ранее россияне рассказали о планах на майские праздники.

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