Регионам с затоплениями угрожает вирус малярии

Курганской, Оренбургской и другим областям России, пострадавшим от весенних паводков, угрожает вспышка малярии. Об этом заявил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО «Зелёная цивилизация» Дмитрий Федоров.

«Затопленные поймы и прогреваемые мелководья — это очень хороший экологический ресурс для массового размножения кровососущих насекомых, различных видов комаров, в том числе которые являются переносчиками возбудителей малярии и других инфекционных болезней», — сообщил Федоров.

Эколог пояснил, что затопленные туалеты и выгребные ямы на дачных участках также могут стать причиной инфекционного поражения людей и животных на местности. Кроме того, в ходе паводка могут оказаться затопленными природные очаги африканской чумы свиней, из-за чего болезнь может проявиться у местных диких кабанов.

До этого более 15 тыс. человек эвакуировали в Курганской области из-за паводков.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.