Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду

В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Динамика подтопления набережной города Ишим за последние дни. Первый ярус полностью скрылся под водой. Только за сегодня, 19 апреля, вода прибыла на 131 сантиметр», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что за сутки уровень воды в реке Ишим вырос более чем на три метра, что привело к подтоплению ряда дорог, ведущих к населенным пунктам.

19 апреля увеличилось число населенных пунктов в Тюменской области, отрезанных паводком. В настоящее время дорожное сообщение прекращено с деревней Малая Ченчерь Казанского района, деревнями Орловка и Кошкарагай Ишимского района, селом Назарово в Абатском районе, деревней Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктов Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

В тот же день Моор рассказал, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти.

Ранее в МЧС РФ рассказали, когда в Тюменской области ожидается пик паводка.