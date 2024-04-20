Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду

В Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной

close
100%
«Ишим пере Подслушано»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ишим пере Подслушано»

В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Динамика подтопления набережной города Ишим за последние дни. Первый ярус полностью скрылся под водой. Только за сегодня, 19 апреля, вода прибыла на 131 сантиметр», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что за сутки уровень воды в реке Ишим вырос более чем на три метра, что привело к подтоплению ряда дорог, ведущих к населенным пунктам.

19 апреля увеличилось число населенных пунктов в Тюменской области, отрезанных паводком. В настоящее время дорожное сообщение прекращено с деревней Малая Ченчерь Казанского района, деревнями Орловка и Кошкарагай Ишимского района, селом Назарово в Абатском районе, деревней Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктов Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

В тот же день Моор рассказал, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти.

Ранее в МЧС РФ рассказали, когда в Тюменской области ожидается пик паводка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами