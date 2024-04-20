Москвичей ждет возвращение теплой весны с начала следующей недели

Температура в Москве вырастет до 20 градусов тепла с понедельника, 22 апреля. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметное повышение температуры уже будет в понедельник, действительно теплая погода. Прогнозируется кратковременный дождь, а температура будет плюс 19-21 градус, что выше нормы на 4 градуса», — заявил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что эффективная температура в Москве в пятницу, 19 апреля, была низкой — такой она и останется в субботу, 20 апреля. При этом днем ожидается температура плюс 9-14 градусов, хотя в течение дня и ночи сохранится мощный ветер.

До этого сильный ветер повалил более 100 деревьев в Москве и Московской области.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал, что в Москве в ближайшее время ожидается неблагоприятная погода.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.