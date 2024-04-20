Россиянам рассказали, где можно будет бюджетно отдохнуть летом

Самым бюджетным направлением для летнего отпуска на текущий момент является Краснодар, а лидером по количеству ранних бронирований — Санкт-Петербург. Это показало исследование МТС Travel, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средняя открытая цена на отели и другие объекты размещения по России в летний период на данный момент составляет 6 600 рублей за ночь. Из наиболее популярных у туристов городов пока что выгоднее всего остановиться летом в Краснодаре — средняя стоимость проживания за ночь там составляет 4 300 рублей. На втором месте бюджетных направлений разместился Волгоград — там туристам придется заплатить в среднем 4 500 рублей в сутки. Тройку лидеров бюджетных направлений замыкает Архангельск — средняя стоимость проживания в отеле летом в этом городе составляет 4 700 за ночь.

Если говорить о пляжных направлениях, то наиболее бюджетные отели можно найти в Самаре, где набирает популярность пляжный отдых на Волге, — в среднем 4 900 рублей за ночь. Далее по стоимости следует жилье в поселках Лазаревское в Сочи (5 800 рублей за ночь) и Витязево рядом с Анапой (6 900 рублей за ночь).

Ранний спрос на туристическое жилье по стране в летний период вырос на 36% год к году по состоянию на середину апреля. В тройку лидеров по количеству ранних бронирований традиционно вошли Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Доля Санкт-Петербурга составляет 11%, Сочи и Москвы – 9% и 5% от всех бронирований по стране соответственно.

Самостоятельные туристы бронируют жилье в летние месяцы среднем на 4 ночи. Дольше всего путешественники собираются отдыхать в Анапе и Геленджике — средняя длительность бронирования в этих курортных городах составила 8 и 7 ночей соответственно. При этом самая короткая средняя продолжительность бронирования летом отмечена в Горно-Алтайске — туристы бронировали жилье там в среднем на 2 ночи. Это может быть связано с тем, что город является отправной точкой в путешествии по Алтаю — зачастую туристы прилетают в аэропорт Горно-Алтайска, а затем самостоятельно или с туристической группой отправляются смотреть объекты туристического притяжения в других локациях.

Ранее летний отдых для россиян стал еще дороже.