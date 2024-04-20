Онколог рассказал об инновационном методе, который может выявить рак на ранних стадии

Медицина, и, в особенности, онкология не стоит на месте: появляются новые способы диагностики и лечения рака, разрабатываются эффективные препараты. Одной из таких разработок, которая появилась в России недавно, является биосканер ТримПроб, позволяющий выявить опухоли на ранней стадии. Более подробно о нем и важности скринингов в целом «Газете.Ru» рассказал руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», профессор, доктор медицинских наук Александр Серяков.

По его словам, биосканер, который уже появился в некоторых онкологических клиниках России, помогает выявить как злокачественное, так и доброкачественное новообразование на ранней стадии. Кроме того, с его помощью можно фиксировать воспалительные процессы в организме, чтобы вовремя начать их лечение.

«ТримПроб выглядит как небольшая подключенная к компьютеру палочка, которой врач-онколог проводит вдоль тела пациента. Аппарат работает по принципу электромагнитного взаимодействия с тканями и органами. Прибор фиксирует колебания волн разной частоты: например, 465 МГц — для злокачественных новообразований, 930 МГц — для доброкачественных, а 1395 МГц — для воспалительных процессов», — рассказал Серяков.

Биосканер дает возможность обследовать внутренние органы, чаще всего поражаемые раком: щитовидную, поджелудочную железу, желудок, печень, легкие, молочные железы, почки, кишечник и органы малого таза. Вся процедура занимает от 15 до 30 минут.

Если в ходе диагностики сканером выявляются подозрительные процессы, говорит эксперт, то врач направляет пациента на уточняющие обследования (УЗИ, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, биопсию, эндоскопию, ПЭТ/КТ и другие) с целью исключить подозрение или подтвердить диагноз и как можно скорее начать лечение.

Именно ранее выявление опухоли позволяет наиболее эффективно лечить рак, используя как давно проверенные методики, например, химио- и лучевую терапию (обычно в сочетании с хирургическими операциями), так и применяя новые способы лечения — таргетную или иммунотерапию, подчеркнул онколог.

В заключение он отметил, что регулярно проверять свое здоровье нужно каждому, однако в первую очередь тем, чьи близкие родственники болели раком, а также тем, кто находится в группе риска (проживает в неблагоприятной экологической обстановке, имеет вредные привычки, лишний вес, ведет малоподвижный образ жизни). Более того, поддерживать онконастороженность на должном уровне помогают исследования, направленные на выявление генетической склонности к раку, — в случае, если такая предрасположенность будет обнаружена, к своему здоровью следует отнестись еще более пристально.

«Впрочем, всем остальным тоже нельзя забывать про диагностику — с 18 до 39 лет любому гражданину РФ следует проходить диспансеризации 1 раз в 3 года, а начиная с 40 лет, когда риск онкологических заболеваний увеличивается, — 1 раз в год», — резюмировал Серяков.

Ранее врач объяснил, в какой момент рак перестает быть операбельным.