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Завершился ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа после удара молнии

Росавиация: аэропорт Владикавказа может принимать рейсы после ремонта ВПП

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Depositphotos

Оперативный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) в аэропорту Владикавказа завершен. Об этом сообщает Росавиация.

Отмечается, что воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты.

До этого стало известно, что аэропорт закрылся на кратковременный ремонт покрытия ИВПП — после удара молнии там образовалась яма.

19 апреля сотрудник московского аэропорта похитил люксовое кольцо пассажирки, привезенное из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В этот же день пассажирам петербургского аэропорта Пулково рекомендовали выезжать в аэропорт заранее из-за последствий сильной метели.

До этого стало известно, что аэропорт Дубая в ОАЭ на 48 часов ограничил количество принимаемых самолетов из-за обрушившихся на город сильных дождей.

Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.

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