Завершился ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа после удара молнии

Оперативный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) в аэропорту Владикавказа завершен. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты.
До этого стало известно, что аэропорт закрылся на кратковременный ремонт покрытия ИВПП — после удара молнии там образовалась яма.
19 апреля сотрудник московского аэропорта похитил люксовое кольцо пассажирки, привезенное из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
В этот же день пассажирам петербургского аэропорта Пулково рекомендовали выезжать в аэропорт заранее из-за последствий сильной метели.
До этого стало известно, что аэропорт Дубая в ОАЭ на 48 часов ограничил количество принимаемых самолетов из-за обрушившихся на город сильных дождей.
Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.