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В Пермском крае ищут женщину, которая пропала при странных обстоятельствах у своего дома

В Пермском крае женщина подошла к подъезду своего дома и загадочно исчезла

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Из личного архива семьи Галимзяновых

В Пермском крае разыскивают местную жительницу, которую в последний раз видели у ее дома. О деталях загадочного исчезновения пишет aif.ru.

Ориентировка на 62-летнюю Лидию Галимзянову появилась сегодня в группе регионального поискового отряда«ЛизаАлерт». Муж Лидии заявил, что в последний раз видел ее вечером 18 апреля возле подъезда их дома на Набережной улице.

«Я смотрел в окно, она подошла к дверям подъезда и нажала домофон. Я пошел открывать дверь, но она не поднялась. Подумал, что она в магазин пошла», – пояснил мужчина журналистам.

Он обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги и надеется в ближайшее время воссоединиться с ней, а пока просит всех, кто что-то знает о местонахождении женщины, сообщить эти сведения правоохранителям.

Как уточняют поисковики, в день исчезновения Лидия была одета в зеленую кожаную куртку, черные брюки и ботинки, а также берет голубого или зеленого цвета.

Ранее финалистка конкурса «Миссис Бурятия» таинственно исчезла в Улан-Удэ.

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