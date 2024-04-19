Подростки избили в школе плачущую одноклассницу, скандируя «Россия для русских»

Московские школьники избили одноклассницу по национальному признаку. Видео опубликовал Telegram-канал «Азиаты России».

На записи видно, что подросток толкает в спину девочку азиатской внешности, которая от удара падает и начинает плакать. В это время мальчик, находящийся за кадром, начинает скандировать: «Россия для русских, Москва для москвичей». Никто из очевидцев избиения не стал, однако, поддерживать в этом автора видео.

Также в ролике показана потасовка пострадавшей с другим одноклассником, которая заканчивается, когда его друг бьет девочку кулаком по позвоночнику. После этого школьница падает на колени и даже начинает задыхаться от боли.

За нее попыталась вступиться лишь одна одноклассница, которая обратилась к обидчику с вопросом: «Ты что, совсем?» По всей видимости, в тот момент в классе находилась и учительница, однако она предпочла не вмешиваться в происходящее.

При этом в Telegram-канале «Поздняков 3.0» утверждается, что пострадавшая сама провоцировала одноклассников, так как якобы «первая начала распускать руки». И избиение девочки, как пишет Поздняков, не связано с расистскими выкриками оператора. Впоследствии, по информации блогера, снимавшего на камеру конфликт мальчика, задержали.

«Задержан оператор, который снимал на видео, как его одноклассники избивают девочку. Звать его Игорь. <...> Именно Игорь придал драке националистический окрас, комментируя избиение», — написал основатель экстремистского «Мужского государства».

Ранее четверо пермских школьников избили ученика первого класса.