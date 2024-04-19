Подозреваемого в убийстве в Люблино и его братьев доставили в Москву

Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве на юго-востоке Москвы из-за спора о парковке, и двух его братьев доставили в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там подчеркнули, что всех подозреваемых доставили в Москву.

До этого в пресс-службе Следственного комитета заявили, что соучастники убийства москвича на Краснодарской улице в столице являются братьями подозреваемого.

Один из подозреваемых заявил, что приехал вместе с двоюродными братьями. Они не смогли ответить, за что были задержаны.

В Ростовской области задержали 21-летнего Шахина Аббасова — подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В его квартире нашли 44 млн рублей и $300 тыс. наличными. По делу задержаны трое человек — это отец, дядя и знакомый убийцы. По данным Shot, семья Аббасовых занимается бизнесом — торгует обувью на Wildberries. Подробнее — в материале «Газеты.ру».

Ранее сообщалось о задержании отца, дяди и знакомого подозреваемого в убийстве Аббасова.