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Мужчина поджег себя возле здания, где идет суд над Трампом

В Нью-Йорке мужчина поджег себя возле суда, где идет слушание по делу Трампа

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Мужчина поджег себя в пятницу возле здания суда Нью-Йорка, где проходил исторический судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свидетелей.

По словам очевидца, сначала мужчина кидал в воздух брошюры, после он облился из банки и поджег себя. Другие свидетели рассказали, что перед тем, как облить себя жидкостью, пострадавший выглядел спокойным. Еще один источник рассказал агентству, что вскоре после инцидента на площади запахло дымом, а после полицейский распылил на землю огнетушитель. На месте остались тлеющий рюкзак и канистра с бензином.

Еще один очевидец рассказал, что мужчина горел несколько минут.

Представитель скорой помощи Нью-Йорка сообщил, что человека увезли на носилках, почему он пошел на этот шаг — неизвестно.

В суде Нью-Йорка проходит четвертое заседание по делу о выплате Трампом $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Коэн платил Дэниэлс из своего кармана, но затем получил эти деньги обратно от Trump Organization под предлогом платы за несуществующие судебные издержки. О том, чем может обернуться для Трампа судебный процесс — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.

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