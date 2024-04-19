В Москве арестовали членов банды из Белгородской области, занимавшихся вымогательством

В Москве избрали меру пресечения трем членам банды из Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Басманный районный суд заключил под стражу Константина Юрченко, Александра Бондарева и Геннадия Вислогузова. Их подозревают в вымогательстве и ряде других тяжких преступлений, под арестом фигуранты пробудут до 6 июня.

Уголовное дело, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, было возбуждено по факту безвестного исчезновения мужчины в Белгородской области. В одно производство с ним объединены ранее начатые дела о похищении женщины, безвестном исчезновении двух мужчин и расправе над двумя другими гражданами, а также по факту эпизода вымогательства, зафиксированного на территории Абхазии в 2015 году.

Ранее неизвестные избили и поставили на «счетчик» екатеринбуржца, угрожая раскрыть его сексуальную ориентацию.