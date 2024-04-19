Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве москвича в Люблино

МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве байкера в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки.

По ее словам, видео снято полицейскими в Ростовской области.

«На кадрах – задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля», — сообщила Волк.

Сотрудники МВД просят мужчину представиться, назвать место жительства, а также пояснить, за что тот задержан. Кроме того, на видео показана машина, на которой, вероятно, фигуранты дела пытались скрыться.

До этого стало известно, что в Ростовской области задержали 21-летнего Шахина Аббасова — подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В его квартире нашли 44 млн рублей и $300 тыс. наличными. По делу задержаны трое человек — это отец, дядя и знакомый убийцы. По данным Shot, семья Аббасовых занимается бизнесом — торгует обувью на Wildberries. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК рассказали о соучастниках убийства москвича из-за парковки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами