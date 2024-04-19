Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве москвича в Люблино

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео с подозреваемым в убийстве из-за парковки.

По ее словам, видео снято полицейскими в Ростовской области.

«На кадрах – задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля», — сообщила Волк.

Сотрудники МВД просят мужчину представиться, назвать место жительства, а также пояснить, за что тот задержан. Кроме того, на видео показана машина, на которой, вероятно, фигуранты дела пытались скрыться.

До этого стало известно, что в Ростовской области задержали 21-летнего Шахина Аббасова — подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В его квартире нашли 44 млн рублей и $300 тыс. наличными. По делу задержаны трое человек — это отец, дядя и знакомый убийцы. По данным Shot, семья Аббасовых занимается бизнесом — торгует обувью на Wildberries. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК рассказали о соучастниках убийства москвича из-за парковки.