В Дагестане мужчина открыл стрельбу по кофейне с детьми внутри

Житель Дагестана несколько раз выстрелил в кофейню после конфликта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Дербенте около кофейни «Октябрь». На кадрах с места происшествия заметно, как мужчина направил пистолет в сторону заведения и сделал несколько выстрелов, после чего скрылся.

По данным источника, за некоторое время до инцидента местный житель зашел в точку общепита и там общался с кем-то за столиком. После разговора он выбежал на улицу с оружием и направил его в собеседника. Мужчину ранили в ногу.

«В местном МВД нам сообщили, что пистолет был травматическим, а пострадавшему 38 лет. Нападавшего сейчас ищут», – сообщается в публикации.

По словам очевидцев, во время стрельбы мужчина с маленьким ребенком выбежал из заведения, женщины упали на пол и прикрывали детей. Никто из несовершеннолетних посетителей не пострадал. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее в петербургском колледже преподаватель открыл на занятии стрельбу холостыми.