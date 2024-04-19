В Петербурге после снегопада зафиксировали восьмибалльные пробки и около 100 ДТП

Движение на дорогах Петербурга стало из-за метели. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, в городе и Ленинградской области наблюдается мокрый снег и метель. Это привело к появлению большого количества заторов, ситуацию на дорогах оценивают на восемь баллов из десяти возможных.

Апрельский снегопад привел к большому количеству аварий. По состоянию на 16:00 в Петербурге произошло около 100 ДТП с участием 200 транспортных средств.

В Ленинградской области произошло 20 аварий, всего ремонт потребуется 30 средствам передвижения. В ДТП никто не пострадал.

В Госавтоинспекции города призвали водителей быть осторожнее и посоветовали водителям, которые уже сменили шины, не выезжать на собственной машине и воспользоваться другими средствами передвижения.

По прогнозам синоптиков, снег будет наблюдаться в городе еще два дня.

Ранее на севере Москвы парализовало движение из-за массового ДТП.