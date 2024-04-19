Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге после снегопада зафиксировали восьмибалльные пробки и около 100 ДТП

В Петербурге наблюдаются восьмибалльные пробки из-за снегопада

close
100%
Shutterstock

Движение на дорогах Петербурга стало из-за метели. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, в городе и Ленинградской области наблюдается мокрый снег и метель. Это привело к появлению большого количества заторов, ситуацию на дорогах оценивают на восемь баллов из десяти возможных.

Апрельский снегопад привел к большому количеству аварий. По состоянию на 16:00 в Петербурге произошло около 100 ДТП с участием 200 транспортных средств.

В Ленинградской области произошло 20 аварий, всего ремонт потребуется 30 средствам передвижения. В ДТП никто не пострадал.

В Госавтоинспекции города призвали водителей быть осторожнее и посоветовали водителям, которые уже сменили шины, не выезжать на собственной машине и воспользоваться другими средствами передвижения.

По прогнозам синоптиков, снег будет наблюдаться в городе еще два дня.

Ранее на севере Москвы парализовало движение из-за массового ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами