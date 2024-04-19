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Сильный ветер в Москве сохранится до конца пятницы

Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, порывы достигают 19 м/с

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Сильные порывы ветра в Москве сохранятся до конца пятницы. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

«Уже зафиксированы порывы до 19 м/с, есть случаи падения деревьев. Коммунальные службы столицы оперативно ликвидируют последствия непогоды», — сообщил источник.

Сообщалось, что 18-19 апреля московские службы будут работать в режиме повышенной готовности. Синоптики предупреждали, что за эти дни может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

На этой неделе на столицу уже обрушилась непогода. Сильный ветер в Москве был 15 апреля. На машины падали деревья, как минимум один столичный житель был госпитализирован.

15 апреля жителей Москвы предупредили о пасмурной погоде. В российской столице до конца дня ожидается усиление ветра до 18 м/с. Горожан призывают быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее москвичам рассказали, какая погода будет в городе до конца апреля и в майские праздники.

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