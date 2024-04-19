Бездомный кот самостоятельно посещает ветклинику на Сахалине

Уже третий год подряд в апреле на ветеринарную станцию на Сахалине приходит кот, которого врачи когда-то спасли, откормили и приютили. Об этом рассказывает РИА Новости.

По словам ведущего врача станции по борьбе с болезнями животных в городе Аниве Максима Шулико, три года назад врачи подобрали на дороге потрепанного кота. За месяц животное удалось привести в порядок: кота откормили, постригли, провели полный курс вакцинации, обработали от блох и глистов. Но однажды кот, которому дали кличку Черныш, ушел на прогулку и не вернулся.

Он появился на ветстанции ровно через год, в апреле. Его снова откормили, провели необходимые медицинские процедуры, но вскоре после этого кот вновь ушел.

«В этом году, в начале апреля, наш старый знакомый пришел в свой «санаторий». Он будто знал, что ему (как постоянному клиенту) обеспечено бесплатное питание, проживание и лечение. У нас он пробудет по традиции до конца месяца. Как Черныш выживает остальное время года, нам, к сожалению, неизвестно», — рассказал Шулико.

Врачи верят, что эта история повторится и не следующий год. По словам доктора, за свою десятилетнюю практику на Сахалине он сталкивается с подобным впервые.

18 апреля сообщалось, что полицейские Дубая спасли кота от паводков. Кот пытался спастись от воды, держась за ручку автомобиля.

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