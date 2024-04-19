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Россиянка родила ребенка с генетическим заболеванием и отсудила у больниц 900 тыс. рублей

В Перми родившая ребенка с аномалиями мать отсудила у больниц 900 тыс. рублей

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В Перми суд стал на сторону женщины, ребенок которой родился с тяжелым генетическим заболеванием. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии правоохранителей, у роженицы был риск родить младенца с патологией, об этом стало известно на ранних стадиях беременности. Несмотря на это, специалисты не направили пациентку на повторное исследование хромосом у плода.

Помимо этого, ответственные специалисты неправильно определили «результат наличия у ребенка врожденного порока развития» из-за того, что у женщины неправильно взяли биоматериал. При этом выявили нарушения в транспортировке образца в лабораторию.

В результате россиянка родила ребенка с тяжелым генетическим заболеванием. Недовольная действиями медиков мать обратилась в прокуратуру. Суд стал на сторону женщины и потребовал выплатить 900 тысяч рублей пермячке.

Ранее житель Волжского отсудил 500 тыс. рублей за производственную травму.

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