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За сутки вода в Ишиме поднялась более чем на три метра

Губернатор Моор: за сутки уровень воды в Ишиме вырос более чем на 3 метра

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Телеграм-канал Александр Моор

За сутки уровень воды в реке Ишим у города Ишим вырос более чем на три метра, что привело к подтоплению ряда дорог, ведущих к населенным пунктам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Пришли свежие данные уровня воды в реке Ишим. На гидропосту в городе рост за 10 часов – 123 см, а за сутки – больше, чем на 3 метра! Вода стремительно прибывает», — написал губернатор.

По словам Моора, вода затопила дорогу в село Лариха Ишимского района.

«Вчера проезжал там. Сегодня трасса закрыта», — отметил глава региона.

19 апреля увеличилось число населенных пунктов в Тюменской области, отрезанных паводком. В настоящее время дорожное сообщение прекращено с деревней Малая Ченчерь Казанского района, деревнями Орловка и Кошкарагай Ишимского района, селом Назарово в Абатском районе, деревней Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктов Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекорда за 80 лет.

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