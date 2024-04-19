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В ЛНР мужчина украл с карты не вернувшегося с фронта участника СВО более 400 тыс. рублей

В ЛНР ищут мужчину, который украл деньги карты участника СВО

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Мария Девахина/РИА Новости

Правоохранители ЛНР подозревают мужчину в краже денег с банковской карты участника СВО. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Сотрудники ведомства узнали о произошедшем после того, как в органы обратилась дочь не вернувшегося с передовой мужчины. По ее словам, неизвестный снял с карты ее отца более 400 тысяч рублей.

В правоохранительных органах оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
На данный момент специалисты устанавливают местонахождение мужчины и проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Подмосковье жену участника СВО обманули мошенники. Они убедили женщину взять кредит в размере 1,5 миллиона рублей. В этом якобы заключалась сверхсекретная миссия, которую она выполняет по заданию спецслужб.

При этом, пока женщина брала кредит, ее близкие подумали, что она пропала и организовали поиски. Супругу бойца нашли в отделении банка, где она пыталась оформить второй кредит.

Ранее в Вологодской области у участника СВО во время застолья украли 125 тысяч рублей.

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