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Полиция предлагает открыть для СК данные о звонках до решения суда

МВД предлагает разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда

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Depositphotos

МВД России предоставило проект закона, в котором предложило разрешить следователям и дознавателям в рамках уголовного дела получать данные о телефонных звонках в течение 10 дней, до решения суда. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

В ведомстве пояснили, что, согласно законопроекту, предлагается при не терпящих отлагательства условиях, следователя и дознавателя наделить полномочиями получать по уголовному делу информацию о звонках между абонентами или абонентскими устройствами в случаях. При этом они должны будут потом уведомить судебные органы в порядке, установленном частью 5 статьи 165 УПК. Отмечается, что период предоставления указанной информации не может превышать 10 суток, которые предшествуют дате вынесения постановления.

До этого газета «Ведомости», ссылаясь на законопроект Минцифры, писала, что иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать SIM-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.

Ранее суд назначил россиянке компенсацию за навязчивые звонки коллекторов.

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