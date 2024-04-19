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В квартире москвички воспламенился не подключенный к питанию пауэрбанк

В Москве пауэрбанк едва не сжег квартиру девушки

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Depositphotos

В московской квартире загорелся пауэрбанк местной жительницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел, когда девушка вернулась домой. Она заметила, что не подключенное к питанию или смартфону устройство загорелось и повредило плед. Москвичка сама отнесла его в ванную, чтобы потушить, но боялась взрыва, поэтому вызвала пожарных.

Россиянка приобрела технику на маркетплейсе. В карточке товара продавец заявляет, что портативное устройство может заряжать пять предметов сразу. Девушка летала с ним в самолете и не замечала каких-либо проблем.

До этого в Зеленограде взрыв пауэрбанка привел к пожару в квартире. По словам хозяйки помещения, она поставила устройство заряжаться на кровати. После этого она вышла с ребенком на несколько минут. За это время предмет успел задымиться.

Пожарные оперативно потушили возгорание. Комната, в которой находился пауэрбанк, едва не сгорела, остальные помещения не пострадали.

Ранее в Новгородской области подросток получил травмы из-за взрыва телефона в руках.

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