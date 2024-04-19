Вдоль тюменского села Упорово построят земляную насыпь и дорогу-дамбу

В районе села Упорово Тюменской области идет подготовка к строительству земляной насыпи и дороги-дамбы длиной почти шесть километров. Об этом сообщает Telegram-канал UrFO_INFO.

В публикации отмечается, что длина сооружения составит 5,7 километра, в настоящий момент конструкцию укрепляют пленкой и мешками с песком.

Информация о строительстве гидротехнического сооружения появилась после посещения села Упорово полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Вместе с главой муниципалитета Леонидом Сауковым они облетели на вертолете пострадавший от паводка район и с воздуха оценили сложившуюся на реке Тобол ситуацию.

15 апреля в ряде населенных пунктов Упоровского района из-за паводка была объявлена эвакуация жителей. Угрозе подтопления частично или полностью подвержены села Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка, а также деревни Черная, Чащина, Губина, Старая Шадрина.

В Упоровском районе подготовлены пять пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Развернуты места для передержки домашних животных.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекорда за 80 лет.