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В Башкирии загорелась ферма

В Башкирии загорелась ферма на площади 1,2 тысячи квадратных метров

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МЧС России/РИА Новости

Причиной пожара на ферме в Башкирии, вероятно, мог стать оставленный без присмотра на зарядке автомобильный аккумулятор. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, сгорели порядка 80 овец и 50 кур, сообщили в управлении МЧС по региону.

«По прибытии на место сил и средств МЧС России и добровольцев происходило открытое горение здания по всей площади, также открытым огнем горели вплотную пристроенные гараж, баня и сарай под одной крышей. Общая площадь пожара более 1 200 квадратных метров», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в цеху птицеводческой фермы в Выгоничском районе Брянской области произошел пожар на площади свыше 3 тыс. метров, возгорание локализовано. Птицеводческая ферма находится в населенном пункте Уручье Выгоничского района. К борьбе с возгоранием привлекли пожарно-спасательные расчеты в составе восьми отделений на пожарных автоцистернах и службу пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области.

Ранее в Москве эвакуировали РУДН.

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