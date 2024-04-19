В Казани посещавший психолога юноша набросился на педагога с плоскогубцами

Школьника из Казани подозревают в нападении на учительницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в гимназии №183. По данным источника, семиклассник пришел в учебное заведение с плоскогубцами в кармане. Молодой человек ворвался в класс, где учительница проводила семинар. Там он напал на педагога.

Другие учителя пришли в аудиторию после того, как услышали крики. Они вызвали полицию. Во время инцидента никто не пострадал. Информация о том, по какой причине молодой человек совершил это, отсутствует.

Известно, что школьник часто пропускает занятия, не общается с одноклассниками и около года посещает психолога. На данный момент родители семиклассника проходят лечение, поэтому подросток временно живет с бабушкой.

До этого на Урале учительница 27 раз уколола школьника циркулем на уроке. Это произошло после того, как ребенок во время ссоры на уроке поранил циркулем одноклассницу. Педагог схватила инструмент, стала наносить травмы мальчику и спрашивать, нравится ли ему происходящее.

Ранее в петербургском колледже преподаватель открыл на занятии стрельбу холостыми.