Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казани посещавший психолога юноша набросился на педагога с плоскогубцами

Mash: в Казани школьник напал на учительницу с плоскогубцами

close
100%
Shutterstock

Школьника из Казани подозревают в нападении на учительницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в гимназии №183. По данным источника, семиклассник пришел в учебное заведение с плоскогубцами в кармане. Молодой человек ворвался в класс, где учительница проводила семинар. Там он напал на педагога.

Другие учителя пришли в аудиторию после того, как услышали крики. Они вызвали полицию. Во время инцидента никто не пострадал. Информация о том, по какой причине молодой человек совершил это, отсутствует.

Известно, что школьник часто пропускает занятия, не общается с одноклассниками и около года посещает психолога. На данный момент родители семиклассника проходят лечение, поэтому подросток временно живет с бабушкой.

До этого на Урале учительница 27 раз уколола школьника циркулем на уроке. Это произошло после того, как ребенок во время ссоры на уроке поранил циркулем одноклассницу. Педагог схватила инструмент, стала наносить травмы мальчику и спрашивать, нравится ли ему происходящее.

Ранее в петербургском колледже преподаватель открыл на занятии стрельбу холостыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами