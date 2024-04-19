Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с летучей мышью

При встрече с летучими мышами, которые уже начали выходить из зимней спячки, не стоит их трогать, пытаться погладить, приручить или накормить. Об этом «Москве 24» рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Держать дистанцию при встрече с ними необходимо, так как они могут быть переносчиками заболеваний и распространителями насекомых-паразитов», — отметили в ведомстве.

В департаменте также предупредили, что летучие мыши в связи с колебаниями температур могут залетать в жилые застройки, поэтому важно закрывать окна перед уходом из дома и занавешивать их — при проветривании.

Если животное залетело в квартиру, рекомендуется закрыть его в комнате, подождать, пока оно успокоится, накрыть тканью и поместить в коробку с проделанными отверстиями. После этого можно позвонить в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, чтобы узнать о дальнейших действиях. В случае получения укуса стоит обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Американские исследователи из Центра количественной биологии Симонса Лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке до этого выяснили, как летучим мышам удается оставаться практически неуязвимыми для рака и сохранять сильный иммунитет.

Ранее сообщалось, что семья уехала из своего дома из-за стаи летучих мышей, поселившихся с ней.