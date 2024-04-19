Врач перечислила безболезненные омолаживающие процедуры

Врач-косметолог, дерматовенеролог Офелия Легкая в беседе с Life перечислила безболезненные омолаживающие процедуры, которые лучше всего подходят для весны. Она отметила, что аппаратные методики, такие как лазерная шлифовка или радиочастотные процедуры, обладают несомненными достоинствами, однако так или иначе травмируют кожу.

«Кроме того, такие процедуры не стоит проводить весной, когда повышается солнечная активность. Под влиянием ультрафиолета результат может оказаться противоположным ожидаемому», — предупредила врач.

В кабинете косметолога, по ее словам, можно провести ряд процедур без боли и реабилитационного периода. Одна из них — безынъекционная мезотерапия, при которой витаминная сыворотка подается под давлением в глубокие слои кожи, запуская микроциркуляцию и синтез коллагена.

Также специалист посоветовала неодимовое омоложение для тех, кто хочет избавиться от розацеа, акне и купероза, а также corage-терапию, активизирующую метаболические и обменные процессы, влияющие на красоту и молодость кожи.

Врач-дерматолог, косметолог клиники Dega Елена Калимуллина до этого рассказала, как избавиться от растяжек на теле. Для этой цели, по ее словам, подойдет микроигольчатый радиоволновой лифтинг (RF-лифтинг). Данный метод способен дать выраженный результат с первой процедуры. Кроме того, после сеанса не требуется реабилитация, отметила специалист.

Ранее врач объяснила, как убрать послеродовые растяжки.