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«Могут носить только пацаны»: хулиганы раздели незнакомца из-за его внешнего вида

В Петергофе двое мужчин напали на молодого человека и отобрали у него одежду

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге молодые люди отобрали одежду у незнакомца, решив, что она ему не подходит. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент, по данным ведомства, произошел 14 декабря у дома на Ботанической улице в Петергофе. Там 26-летний мужчина и его 18-летний приятель увидели прохожего, который был одет в шапку и шарф узнаваемого питерского бренда. Местные жители решили, что выбранный стиль незнакомцу не подходит, и подошли к нему, чтобы спросить, почему он надел вещи именно этого бренда.

Хулиганы заявили пострадавшему, что «такое могут носить только пацаны», а затем завели его в подъезд, где ограбили. Один из обвиняемых сорвал с жертвы головной убор, а второй отобрал шарф. Аксессуары они оставили себе, а раздетого юношу отпустили. Грабителей поймали и обвинили в совершении насильственного преступления. Приговор по этому уголовному делу вынесет Петродворцовый районный суд.

Ранее в Новосибирске мужчина напал на молодого учителя, внешний вид которого ему не понравился.

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